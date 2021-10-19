Россиянин стал финалистом международного фотоконкурса лучших погодных снимков

Российский фотограф занял второе место на международном фотоконкурсе The Weather Photographer Of The Year 2021. Об этом сообщается на сайте Королевского метеорологического общества (RMetS).

Россиянин Евгений Борисов прошел в финал конкурса со снимком заснеженного озера на Алтае, которое он сфотографировал с помощью квадрокоптера. Победителем стал Джулио Монтини с работой «Утренний туман», сделанная на вершине холма в городе Айруно, Италия.

Всего в шортлист фотоконкурса вошла 21 фотография. Судьи выбрали их из более чем 8,9 тысячи работ, которые прислали 3,3 тысячи фотографов из 114 стран мира.

Ранее в августе фотограф из Волгограда сделал редкие снимки цветения лотосов. Россиянин Олег Димитров заснял на свой фотоаппарат розовые лотосы, которые зацветают во второй половине июля на Волго-Ахтубинской пойме.

