В Йошкар-Оле откроется выставка «Музею 40»

29 октября в Йошкар-Оле откроется выставка с работами Налбандяна, Ромадина и Церетели

В Республиканском музее изобразительных искусств Йошкар-Олы состоится открытие выставки «Музею 40». Об этом сообщает «Медиа Траст Йошкар-Ола».

Мероприятие состоится 29 октября. В экспозиции представят работы российских авторов, созданные во второй половине XX — начале XXI веков. Среди них будут произведения Дмитрия Налбандяна, Николая Ромадина, Зураба Церетели, Юрия Кугача и многих других.

Отмечается, что большая часть коллекции была передана учреждению в прошлом столетии Республиканским центром художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства «Росизопропаганда» (РОСИЗО), который распределял произведения искусства по музеям СССР.

Помимо этого, многие экспонаты подарены выставочному центру художниками и владельцами творческого наследия того или иного мастера.

Разножанровые работы продемонстрируют, какой путь был пройден в российском изобразительном искусстве за последние десятилетия от советского реализма до фигуративного искусства.

Ранее в октябре в главном здании Новгородского музея-заповедника открылась передвижная фотовыставка «Эхо прошлых лет». На фотографиях запечатлены кадры памятники села Старая Ладога в разные годы, их состояния до проведения реставрации и современный вид. Выставку подготовил Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.