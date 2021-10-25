В Татарстане открылась выставка карикатур Бориса Старчикова

В Татарстане открыли выставку, приуроченную к 100-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Бориса Старчикова. Как уточняет информационное агенство «Татар Информ», работы карикатуриста разместили в галерее «Татмедиа».

Гендиректор «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что Старчиков с 1957 по 1967 занимал должность главного художника журнала «Чаян». «Именно "Чаяну" мы обязаны нашим зданием. Старчиков был одним из тех, кто возвел журнал до федерального уровня. Издательство имело почти миллионный тираж, за выручку от которого отчасти построено здание холдинга», — объяснил он, подчеркнув, что именно благодаря Старчикову в Казани была сформирована школа карикатуристов.

Отмечается, что на выставке представлены графические работы художника, которые оформляли журнал «Чаян» в разные годы. Садыков заявил, что карикатуры «раскрывают масштаб человека, который прошел лагеря, сохранив при этом уникальное чувство юмора». «Несмотря на страшную цензуру советского времени, Старчиков не боялся шутить и через свои шутки поднимать глубинные проблемы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Смоленске открылась выставка, на которой представлены около 100 литографий и гравюр, выполненных по эскизам французского художника Эжена Делакруа. В частности, в экспозицию вошли работы из «Марокканского альбома», где отображен быт восточных народов.