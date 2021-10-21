В Новосибирске откроется выставка в память о местном художнике

В новосибирском центре культуры ЦК 19 пройдет выставка работ местного художника Александра Шурица «Флейта ангела». В экспозицию войдет силуэтная и черно-белая штриховая графика. Открытие состоится 23 октября, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на организаторов.

Выставка пройдет в память о художнике, который умер в 2017 году. Наибольшую популярность он обрел, проиллюстрировав повесть Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». В экспозиции будут представлены в том числе работы, которые ранее не выставлялись: это коллажи, гуаши, афиши, рисунки, штудии из коллекции семьи Шурица.

Отмечается, что охвачены будут все периоды творчества художника: с 1970-х годов до последних работ, созданных в 2010-х. «Собрание "итоговых" работ, например, черно-белой штриховой и силуэтной графики, дополняется разнообразными материалами, позволяющими рассмотреть процесс разработки приемов и методов в контексте художественного языка автора и — это наброски нереализованных проектов, эскизы витражей и фото-документация из мастерской», — рассказали организаторы мероприятия.

На открытии выставки выступят жена художника Тамара Мамаева и его коллега по цеху Сергей Гребенников. Кроме того, посетители экспозиции смогут поучаствовать в литературной встрече, медиации и экскурсиях.