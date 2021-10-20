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В Свердловском театре представят спектакли для незрячих людей

В Свердловском театре с 21 октября представят серию спектаклей для слабовидящих людей
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Фото: «Красноярский музыкальный театр»

В Свердловском театре драмы представят серию спектаклей для незрячих и слабовидящих людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

Инициатива вступит в силу с 21 октября. Откроет ее постановка «Железнова Васса мать» по пьесе Максима Горького. Люди с инвалидностью по зрению также смогут посетить спектакль «Чайка» по произведению Антона Павловича Чехова и первую российскую премьеру пьесы австралийского драматурга Джона Мисто «Мадам Рубинштейн» под руководством режиссера Дмитрия Зимина.

Отмечается, что ранее в рамках программы «Доступная среда» здание театра было оборудовано специальными приспособлениями для людей, которые испытывают сложности в передвижении, а также имеют ограничения слуховые или по зрению.

Ранее в октябре россиянка создала тактильные книги о Байкале для незрячих детей. Известно, что Ольга Ларионова работала учительницей начальных классов, а книги она начала делать после выхода на пенсию. У женщины есть проблемы со зрением, поэтому она решила дать возможность детям видеть картинку.

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