Рената Литвинова посетила открытие театрального фестиваля в Нижнем Новгороде

Российская актриса, сценаристка и режиссер Рената Литвинова посетила открытие Десятого Российского театрального фестиваля имени Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Нижегородская правда».

Мероприятие состоялось в нижегородском театре драмы. В этом году главной темой фестиваля, получившего название «Герои своего времени: драматургия личности», стал 800-летний юбилей волжского города.

Отмечается, что Рената Литвинова открыла фестивальную программу и представила один из самых обсуждаемых спектаклей МХТ «Звезда вашего периода».

Для гостей события также выступили театралы творческого объединения «Мабу». Организаторы завершили торжественную церемонию интермедия-шоу, для которого была создана трехметровая ростовая кукла Максима Горького.

Всего в конкурсной афише представлены семь постановок отечественных театров из нескольких российских регионов, спектакли оценят театральные критики из Москвы. Кроме того, в фестивале примет участие Национальный театр Белграда из Сербии.

Событие продлится до 22 октября.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пройдет 31-й областной фестиваль театров «Сцена». Уточнялось, что мероприятие начнется 19 октября и завершится 29-го числа. В рамках фестиваля 16 региональных театральных трупп представят постановки в пяти городах области. Показы пройдут в Озерске, Златоусте, Магнитогорске, Верхнем Уфалее и Челябинске.