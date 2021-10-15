Моя страна
 
Последние новости
В Чечне ответили на обвинения в тайной поездке Кадырова в Турцию
В Бразилии появился огромный арт-объект из пепла сгоревших деревьев
Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистским
Мужчина нашел дешевую замену дорогой куртке популярного бренда
В российском городе ввели режим ЧС из-за тления торфяников
Названа прямая угроза России от талибского Афганистана
Путин обратился к россиянам по поводу переписи населения
Раскрыто состояние избежавшего самосуда от чеченцев полицейского в ХМАО
Старые ПК получили обновление Windows 11
Сенатор объяснил попытку эсминца ВМС США нарушить российскую границу
Новости партнеров

Рената Литвинова посетила открытие театрального фестиваля в Нижнем Новгороде

Рената Литвинова представила спектакль «Звезда вашего периода» в Нижнем Новгороде
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Мартынов / «Нижегородская правда»

Российская актриса, сценаристка и режиссер Рената Литвинова посетила открытие Десятого Российского театрального фестиваля имени Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Нижегородская правда».

Мероприятие состоялось в нижегородском театре драмы. В этом году главной темой фестиваля, получившего название «Герои своего времени: драматургия личности», стал 800-летний юбилей волжского города.

Отмечается, что Рената Литвинова открыла фестивальную программу и представила один из самых обсуждаемых спектаклей МХТ «Звезда вашего периода».

Для гостей события также выступили театралы творческого объединения «Мабу». Организаторы завершили торжественную церемонию интермедия-шоу, для которого была создана трехметровая ростовая кукла Максима Горького.

Всего в конкурсной афише представлены семь постановок отечественных театров из нескольких российских регионов, спектакли оценят театральные критики из Москвы. Кроме того, в фестивале примет участие Национальный театр Белграда из Сербии.

Событие продлится до 22 октября.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пройдет 31-й областной фестиваль театров «Сцена». Уточнялось, что мероприятие начнется 19 октября и завершится 29-го числа. В рамках фестиваля 16 региональных театральных трупп представят постановки в пяти городах области. Показы пройдут в Озерске, Златоусте, Магнитогорске, Верхнем Уфалее и Челябинске.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Челябинской области пройдет театральный фестиваль «Сцена»
В Кемерове стартовал шестидневный театральный фестиваль
В Северной Осетии назвали лауреатов премии имени Коста Хетагурова
Моя страна00:0222 сентября

«Мы рады быть частью истории»

Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
11:24 7 октября

В Мензелинске спектакль «Преступление и наказание» покажут на татарском языке

11:52 7 октября

В Кабардино-Балкарии проведут фестиваль «Праздник хычина»

18:02 8 октября

Названы самые популярные города для путешествий у любящих выгоду россиян

Моя страна00:04 9 сентября

«Мне не хватало чего-то настоящего»

Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
17:20 8 октября

Алтайский мастер модернизировал народный музыкальный инструмент топшур

17:10 8 октября

В озере под Тюменью появилась редчайшая рыба

17:55 8 октября

На Сахалине решили сохранить природный памятник «Успеновские клюквенники»

Моя страна00:0216 сентября

«Вам нужно почистить внутренние энергии!»

Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
17:04 8 октября

В России снимут фильм про посадку самолета в кукурузном поле в 2019 году

15:46 8 октября

Россиянам назвали неочевидные места для отдыха после бархатного сезона

15:25 8 октября

Кадыров открыл крупнейший в России ипподром

Россия
Собянин заявил об очень высоких темпах роста заболеваемости COVID-19
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 откроются в Москве
«Не спрашивай о войне. Я здесь, чтобы забыть ее»
Истории российских солдат, пытающихся пережить ужасы боевых действий
В МВД рассказали о новом порядке вывоза детей за рубеж
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
Стало известно количество заполнивших анкеты в первые часы переписи россиян
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В Европе похвалили Россию за выполнение газовых контрактов
Сбер внедрил искусственный интеллект для одобрения банковских гарантий
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Цена на нефть рекордно выросла
Bloomberg рассказал о желании Путина сэкономить деньги на черный день
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
«Включили музыку — значит, кого-то пытают»
Жертва пыток в туберкулезной больнице ФСИН о насилии, унижении и боли
«Эти пациенты опасны»
Психиатр — о том, как устроено принудительное лечение преступников в России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван самый популярный источник рецептов у россиян
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
«Яндекс» начал маркировать СМИ-иноагентов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Эксперт интернет-отрасли прокомментировал инициативу о рекомендациях в сети
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Ford может вернуться на российский рынок
Маленькие машины «больших» марок
Вспоминаем удачные (и не очень) походы премиум-брендов в компактные сегменты
В России начались продажи улучшенного Kia Sorento
Land Cruiser 300 в смокинге: все, что нужно знать о новом поколении Lexus LX
Внедорожник получил четырёхместную версию
Эксперты прогнозируют падение продаж автомобилей в России в 2021 году
Самые безумные концепт-кары: выбор «Мотора»
Ядерный Ford, «аватар» с трехлучевой звездой и другие чудеса дизайна
Lexus построил багги с водородным двигателем
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Дойти до ручки:
как калач вписался в культурный код россиян и обогатил русский язык
Город-герой Ленинград.
Почему немцы отказались брать город штурмом и кто был автором «Плана голода» во времена блокады?
«Ветер, драйв, головокружительные виды»
Как снегоходы превратились из обычного транспорта в Сибири в экстремальный спорт?
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Женский голос:
о чем снимают женщины-режиссеры в России
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Все материалы