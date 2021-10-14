В Кемерове стартовал шестидневный театральный фестиваль

Фестиваль-конкурс «Кузбасс-fest-2021: театр здесь!» будет проходить с 14 по 19 октября

Шестидневный фестиваль-конкурс «Кузбасс-fest-2021: театр здесь!» стартовал в Кемерове в четверг, 14 октября. О программе фестиваля рассказали в администрации правительства Кузбасса.

В дни фестиваля, который будет проходить с 14 по 19 октября, на семи площадках города проведут серию уличных театральных перфомансов. Вместе с тем, россиянам пообещали творческие лаборатории и конкурсные показы лучших театральных постановок.

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Рассказывая о фестивале, министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса подчеркнула, что жителей региона ждет «настоящее погружение в мир театрального искусства». «Стать участником действа сможет любой человек, обычный прохожий. Кузбасский фестиваль — это еще и профессиональная площадка для экспериментального театра, поиска и развития новых идей и тенденций, альтернативного подхода к постановкам», — рассказала она.

Ежегодное мероприятие в этом году проведут уже в 50-й раз. Участвовать в фестивале будут актеры не только из Кузбасса, но и Йошкар-Олы и Австрии. Среди гостей также присутствуют режиссеры, драматурги, театральные критики из Самары, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в Белгородской филармонии прошел первый хоровой фестиваль Белгородской митрополии, приуроченный к 800-летию со дня рождения Александра Невского. На сцене большого зала выступили лучшие творческие коллективы храмов и кафедральных соборов, а также академические ансамбли со всей области.