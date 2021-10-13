В Белгородской филармонии прошел первый хоровой фестиваль митрополии

В Белгородской филармонии прошел первый хоровой фестиваль Белгородской митрополии, приуроченный к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом сообщает телерадиокомпания «Мир Белогорья».

На сцене большого зала выступили лучшие творческие коллективы храмов и кафедральных соборов, а также академические ансамбли со всей области.

«Когда мы индивидуально поем, мы можем себе позволить и импровизацию, и где-то замедлить, где-то наоборот поскорее спеть. А в хоре это упорядоченное согласованное действие многих людей», —сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Ранее сообщалось, что в Тверской области с 16 по 17 октября пройдет всероссийский фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Мероприятия фестиваля пройдут в Твери и Вышнем Волочке.