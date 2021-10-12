В Челябинске пройдет фестиваль деревянной скульптуры

В Челябинске с 14 по 17 октября пройдет фестиваль деревянной скульптуры . Об этом сообщили в городской администрации, передают «Аргументы и Факты».

Мероприятие пройдет в Саду Победы. Мастера из разных городов создадут скульптуры, изображающие персонажей советских фильмов.

В финальный день фестиваля также запланированы ярмарка и открытая мастерская для детей и взрослых.

После окончания фестиваля деревянные скульптуры останутся в Саду Победы и станут экспонатами аллеи под названием «Парк советского периода».

Ранее сообщалось, что в летнем амфитеатре Назрани прошел концерт артистов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева «Вечер романса». Под аккомпанемент фортепьяно в Малом зале прозвучали лучшие произведения жанра в исполнении Фираи Кадыровой. Одним из гостей события стал Министр культуры Республики Ингушетия Темерлан Дзейтов.