Участники фестиваля этнической музыки проведут мастер-классы в Ингушетии

Участники и финалисты Международного фестиваля-конкурса этнической музыки «Золотая зурна», который стартовал в Ингушетии, проведут мастер-классы и концерты для местных жителей. Об этом в среду, 13 октября, сообщили «Интерфаксу» в Минкультуры республики.

Как пояснили в ведомстве, мероприятия пройдут 13, 14 и 15 октября в домах культуры сел Нестеровское, Экажево и Зязиков-Юрт. Уточняется, что все они будут организованы с учетом мер противоэпидемиологической безопасности.

Всего в фестивале примут участие творческие коллективы из более чем десяти регионов России. Так, заявки подали исполнители из регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также из Якутии, Хакасии, Башкирии и Калмыкии. Завершится «Золотая зурна» 16 октября большим гала-концертом, который пройдет на центральной площади Алания в столице Ингушетии Магасе.

Отмечается, что главными целями фестиваля является поддержка самобытных исполнительских традиций, укрепление творческих контактов между коллективами, выявление талантливых исполнителей, а также популяризация современной этнической музыки.