Названа дата проведения Ильменского фестиваля бардовской песни

Ильменский фестиваль бардовской песни пройдет в Челябинской области с 10-го по 11 ноября

Ильменский фестиваль бардовской песни пройдет в Челябинской области с 10-го по 11 ноября. Даты проведения мероприятия раскрыл портал 1obl.ru.

Мероприятия фестиваля пройдут в Челябинской областной научной библиотеке, концертном зале имени Прокофьева и в Детской филармонии.

Отмечается, что 10 ноября в Детской филармонии пройдет молодежный концерт с участием ведущих артистов студии Олега Митяева. 11 ноября в концертном зале Прокофьева пройдет гала-концерт с песнями под гитару и награждением лауреатов детского конкурса «U 235. Новые песни».

Ильменский фестиваль проходит в Челябинской области с 1973 года. Его цель — популяризация русского языка через поэзию, сохранение авторской песни и поддержка молодых исполнителей. Последние два года фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса.

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