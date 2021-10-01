Россиянка создала тактильные книги о Байкале для незрячих детей

Жительница города Алзамай в Иркутской области Ольга Ларионова создала тактильные книги о Байкале для незрячих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Раньше Ларионова работала учительницей начальных классов, книги она начала делать после выхода на пенсию. У нее тоже есть проблемы со зрением, поэтому она решила дать возможность детям видеть картинку.

Книги созданы из разных материалов — ткань, фетр, мех, фурнитура, которые можно потрогать. Кроме того, они мягкие и с закругленными краями, чтобы быть безопасными для детей.

Ранее сообщалось, что для российских школьников запустили культурно-просветительский маршрут «Золото русской литературы» по Орловской и Тульской областям. Проект, посвященный русской литературе, представляет собой трехдневный маршрут с экскурсиями по городу Орлу и другими достопримечательностям региона. В рамках программы первая группа детей посетила музей-усадьбу Тургенева, родовое имение семьи Толстых в селе Николо-Вяземское, усыпальницу Фета и мастерскую художника Курнакова.