Солистка Пермской оперы получила премию Casta Diva

Лауреаткой российской оперной премии Casta Diva в категории «Певица года» стала солистка Пермского оперного театра, заслуженная артистка России Надежда Павлова. Об этом сообщает портал 59.ru.

Павлова удостоена награды за исполнение партии Волховы в опере «Садко» Николая Римского-Корсакова в Большом театре, где артистка выступала в качестве приглашенной солистки.

Церемония награждения прошла в Москве в театре «Новая опера».

Премия Casta Diva вручается с 1996 года. Отмечается, что это единственная в России специальная премия в области оперного искусства.

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