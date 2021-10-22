В Москве прошла первая выставка народных промыслов России

На площадке Фонда Росконгресс в Москве прошла первая выставка изделий всемирно известных предприятий народно-художественных промыслов России. Об этом сообщает «Российская газета».

Посетители узнали о предприятиях и оценили выбор подарков, сувениров и изделий народных художественных промыслов.

По словам руководителя дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерины Ивановой, благодаря восстановлению предприятий народных художественных промыслов, создаются дополнительные рабочие места, развивается инфраструктура региона — именно это является драйвером привлечения внимания туристов.

«Уникальные отечественные народные промыслы знакомы каждому с детства: редко встретишь дом, где бы они не украшали стены, не стояли бы в сервантах. Хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, вологодское и елецкое кружева, жостовские и нижнетагильские расписные подносы, торжокское золотое шитье — это только одни из немногих знаменитых отечественных народно-художественных промыслов. Я рада, что нам удалось создать такой неординарный проект, который имеет еще и крайне важное социальное значение», — рассказала она.