В российском регионе впервые покажут полсотни изъятых таможней артефактов

В Брянской области местный краеведческий музей впервые покажет более 50 уникальных предметов XVIII-XX веков, которые в свое время изъяли сотрудники таможни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников музея.

«За десятки лет переданы тысячи изъятых артефактов, но все их выставить мы не можем, поэтому мы представим самое уникальное: это кортик японского полицейского 1880 года, австрийский Железный крест заслуги, наручные часы торгового дома "Павел Буре", Страстная икона Божией Матери, датируемая XVIII веком, редкое издание Киево-Печерского патерика, украшенное гравюрой, посвященной Петру I», — уточнил собеседник агентства.

Артефакты, которые не будут выставлены, распределили по разным коллекциям. Выставка откроется в конце октября и будет приурочена к 30-летию основания Брянской таможни. «Благодаря сотрудникам таможни, именно их действиям по пресечению вывоза и потери уникальных образцов искусства, краеведческий музей (...) и другие региональные музеи пополняют свои фонды», — подчеркнули в музее.

Ранее ученые из Новосибирска во время экспедиции 2021 года на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов нашли артефакты, связанные с культом «небесного всадника» Мир-Суснэ-хума. Ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Аркадий Бауло рассказал, что небесный всадник в мифологии хантов и манси почитается как покровитель семьи, характерными культовыми предметами являются жертвенные покрывала и богатырское одеяние.