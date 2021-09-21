В Ингушетии обнаружили артефакты Средневековья

Археологи, исследовавшие Ассинское ущелье в Ингушетии, нашли пещерные и гротовые погребения времен Средневековья, а также несколько артефактов позднекобанской культуры. Об этом ТАСС рассказал замруководителя ГКУ «Археологический центр им. Е. И. Крупнова» Умалат Гадиев.

Собеседник агентства указал, что на упомянутой территории находится немало предметов, представляющих историческую ценность. «Нами был обнаружен неизученный ранее аланский катакомбный могильник, а также значительное число памятников истории, археологии, архитектуры на этой территории, в том числе погребальные памятники, представленные пещерными и гротовыми погребениями, склеповые захоронения, катакомбы — последних очень много», — рассказал он.

Гадиев отметил, что на месте раскопок археологи нашли множество древних предметов. В их числе оказались цельный кувшин, предметы вооружения, а также каменные зернотерки и другие артефакты, принадлежащие позднекобанской культуре. По его словам, все это указывает на то, что данные территории были плотно населены в Средневековье.

Ранее сообщалось, что в Коми археологи провели раскопки стоянок древних людей мезолитической эпохи. В результате работ был найден древний очаг, насыщенный углями и фрагментами костей животных, которых было собрано свыше 500, а также собрана коллекция кремневых артефактов, в том числе обушковый нож, выемчатые орудия, скребки, резцы, ретушированные пластины.