В Казахстане показали выставку вологодского кружева

В Нур-Султане на Дни российской культуры показали вологодское кружево

В столице Казахстана, Нур-Султане, проходит выставка вологодского кружева. Об этом пишет «Российская Газета».

Отмечается, что выставка проходит в рамках Дней российской культуры в Казахстане. Ее основу составили различные кружевные изделия — панно, скатерти, салфетки, пелерины и манто. Кроме того, посетителям показывают фотографии современных экспонатов знаменитого вологодского промысла.

Гостям выставки также предлагается освоить азы вологодского кружевоплетения и поучаствовать в различных мастер-классах. Организаторы презентации надеются, что казахстанцы заинтересуются уникальными экспонатами и захотят побывать на Вологодчине.

Ранее в июле в Вологодском музее-заповеднике представили более 80 образцов старинного кружева из Русского музея в Санкт-Петербурге. В экспозицию вошли предметы, созданные известными центрами и школами кружевоплетения 18-20 веков.

