В Астрахани проведут выставку «Из истории телефонной связи»

Жителей Астрахани пригласили на выставку «Из истории телефонной связи», которую проведут в музее истории города. Об этом сообщает местный портал «Астрахань 24».

По информации издания, на экспозиции будут представлены телефоны разных эпох, которые на данный момент содержатся в фондовой коллекции Астраханского музея-заповедника. Всего посетители смогут увидеть 30 исторических предметов как отечественного, так и иностранного производства.

Согласно материалу, некоторые телефоны в музей приносили горожане, а другие — работники закупали по собственной инициативе. Каждый экспонат на выставке сопровождается фотографиями, а также телефонными справочниками и жетонами.

Известно, что мероприятие продлится до конца осени.

Ранее в Твери открылась выставка народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству писателя Федора Достоевского. Уточняется, что запуск экспозиции приурочен к 200-летию со дня рождения русского классика. Она будет работать по адресу: улица Андрея Дементьева дом 18/20.