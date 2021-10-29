Каспийская неделя моды станет направлением событийного туризма

Неделю моды, которая стартовала в Астрахани, расценивают как новый туристический маршрут

Каспийская неделя моды, которая стартует в Астрахани, станет направлением событийного туризма. Об этом сообщает «Известия».

По информации издания, организаторы мероприятия предположили, что новый маршрут окажется в линейке предложений туроператоров. Представители руководства Астраханской области считают, что неделя моды привлекает как местных жителей, так и гостей из других регионов, которых можно расценивать как туристов.

Отмечается, что перспективы форума обсудили организаторы и представители регионального министерства культуры.

Ранее в сентябре в Астрахани на площадке ДОСААФ прошел фестиваль экстрим-сообщества Dusty weekend 2. В рамках праздника автоспорта некоторые участники продемонстрировали гостям умения акробатической езды, а другие — выставили на обозрение свои ретро-автомобили.