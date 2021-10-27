Россияне захотели спасти в Астрахани самого маленького тюленя на планете

В Астраханской области разработали экологический проект при поддержке фонда «Чистые моря», который позволит сохранить каспийского тюленя и спасти его от полного исчезновения. «Душу Каспия» реализовали при помощи специалистов по морским млекопитающим ИПЭЭ РАН и Минприроды. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.

На самолете-амфибии Ла-8 специалисты пролетят вдоль российского побережья Каспийского моря. Затем они отправятся к Жемчужному малому острову на быстроходных катерах. На этом месте они будут исследовать и снимать животных и также прикрепят к ним датчики слежения. Подобная экспедиция продлится до середины ноября.

Главе региона Игорю Бабушкину позднее доложат об итогах работы. На пресс-конференции по мероприятию он заявил, что данная проблема продолжается «не один десяток лет». «За последнее столетие его [тюленя] численность сократилась более чем на 91 процент. (...) И число этих животных продолжает сокращаться», — заявил он.

«Главная причина — огромные антропогенное давление на хрупкую астраханскую природу», — пожаловался глава региона.

На портале областного правительства сообщается, что данные млекопитающие в природе почти не имеют врагов. «Исключение составляет только человек, деятельность которого и приводит к сокращению численности этих особенных животных», — добавил глава Астраханской области.

Каспийская нерпа считается «одним из самых маленьких тюленей планеты». Кроме того, это животное — не только единственное млекопитающее моря, но и индикатор его экосистемы. В 2020-м каспийский тюлень оказался на страницах Красной книги России.

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