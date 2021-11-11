На ремонт театра кукол в Татарстане выделят 150 миллионов рублей

В здании казанского театра кукол «Экият» захотели провести капитальный ремонт. На проведение работ из бюджета Республики Татарстан будет выделено 150,4 миллиона рублей, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно опубликованным материалам, в роли заказчика выступает Главстрой республики. Подрядчику предстоит восстановить облицовку уличных лестниц, брусчатку и систему водоотведения, а также обновить фасад. Указывается, что порядка 5,8 миллиона рублей будет выделено на закупку нового оборудования, которое в дальнейшем нужно будет установить.

Кроме того, планируется провести отделочные работы, поменять оконные и дверные блоки, отремонтировать кровлю и систему электроснабжения, а также пожарную сигнализацию и вентиляцию. Предполагается, что работы будут завершены к 31 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдет двухнедельный марафон медиаискусства и видеоарта «Невесомая». Уточнялось, что открытие выставки цифрового визуального искусства состоится 13 ноября в одном из филиалов Музея изобразительных искусств.