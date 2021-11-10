Стала известна дата выхода снятого в Казани выпуска программы «Орел и решка»

На канале «Пятница» 13 ноября покажут выпуск «Орла и решки» о Татарстане

Новый выпуск телепередачи «Орел и решка», снятый в Казани, появится на экранах в субботу, 13 ноября. О дате выхода стало известно из материала на местном портале Inkazan.

Ведущими программы, которую транслируют на канале «Пятница», являются Регина Тодоренко и Тимур Родригес. В новом эпизоде они покажут зрителям, как провести выходные в столице Татарстана с бюджетом равным 100 долларам (7081 рубль). Отмечается, что съемки проходили в Казани в октябре 2021 года.

По информации издания, упомянутый выпуск «Орла и решки» — третья по счету программа, посвященная Татарстану. Последний раз ведущие передачи посещали регион в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу, а впервые Андрей Бедняков показал достопримечательности республики в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в казанском музее имени Максима Горького и Федора Шаляпина 10 ноября пройдет выставка «Тайны истории Венгрии и Татарстана». Мероприятие состоится в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» и продлится до 10 декабря.

«Орел и решка» — познавательная телепрограмма о путешествиях. Премьерный показ состоялся на украинском телеканале «Интер». В России трансляция ранее отснятых выпусков стартовала 11 декабря 2012 года на телеканале «MTV Россия». С 3 июля 2013 года, после того как «MTV Россия» прекратил вещание, передача выходит на телеканале «Пятница».