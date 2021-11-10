В Казани пройдет двухнедельный марафон медиаискусства и видеоарта

В Республике Татарстан пройдет двухнедельный марафон медиаискусства и видеоарта «Невесомая». Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Музея изобразительных искусств.

Открытие выставки цифрового визуального искусства состоится 13 ноября в одном из филиалов учреждения. Показы будут проводиться до 28 ноября, а продолжительность каждого составит около полутора часов. Отмечается, что проект познакомит казанцев и гостей города с работами татарстанских диджитал-художников и их творениями, созданными и проецируемыми благодаря компьютерным технологиям на поверхности стен двух залов галереи.

В малом зале VR будут транслироваться продукты современного видеоарта. Событие также предполагает аудиальное сопровождение в живом исполнении. «Концерт классической музыки намечен на 19 ноября, электронной — на 26 ноября», — уточнили в пресс-службе музея.

Известно, что идея выставки принадлежит молодой казанской студии Abau. На предстоящей экспозиции ее участники представит новую инсталляцию «Кара урман» («темный лес»), которая вовлечет посетителей в мир мифических существ татарского народа.

Ранее сообщалось, что в казанском музее имени Максима Горького и Федора Шаляпина 10 ноября пройдет выставка «Тайны истории Венгрии и Татарстана». Мероприятие состоится в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» и продлится до 10 декабря.

