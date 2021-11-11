В Кяхтинском краеведческом музее в Бурятии открылась выставка «Земля предков» из фондов Этнографического музея народов Забайкалья. Об этом сообщает издание ARD.

Выставка посвящена традиционной культуре эвенков, экскурсию по ней провела заведующая научно-экспозиционным отделом Этнографического музея Эржена Найданова.

Посетители мероприятия смогут увидеть мужской и женский костюмные комплексы и полный костюм шамана. Всего на нем будет представлено более 60 экспонатов из коллекции Этнографического музея, в том числе религиозные и бытовые предметы.

Выставка будет работать до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах пройдет выставка «Цветное настроение», посвященная современному чувашскому костюму и украшениям. В экспозицию войдут цветочные натюрморты, батик, костюмы и аксессуары в этническом стиле.

