В Екатеринбурге покажут полотна с образами старого Урала

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ИЗО) представит в своей экспозиции полотна уральских живописцев, посвященные образам старого Урала. Об этом со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения сообщает ТАСС.

«В экспозиции русского искусства XVIII — начала XX века в здании Музея ИЗО <…> в отдельном зале мы собрали фондовые полотна, которые доносят до нас образ старого Урала», — рассказали представители музея, отметив, что в их распоряжении находится наиболее значительное собрание ранних портретов, написанных академиком живописи Алексеем Корзухиным, а также этюдов Леонарда Туржанского, ученика Серова и Коровина, который считается одним из основоположников уральской пейзажной школы.

Посетителям выставки также покажут картины провинциальных уральских художников, которые стремились запечатлеть земляков и пейзажные особенности родного края.

Екатеринбургский музей ИЗО считается самым крупным художественным музеем Урала. В коллекцию музея внесли вклад и Государственный Эрмитаж, и Третьяковская галерея, и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Также собрание пополнялось благодаря коллекционерам, мастерским художников и Государственному музейному фонду.

Ранее сообщалось, что в Национальном музее республики Татарстан состоялось открытие экспозиции «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии». Посетителей выставки ожидает знакомство с историей шитья народов Центральной России, Дальнего Востока, Русского Севера, Средней Азии и Кавказа.