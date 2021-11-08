В Чебоксарах пройдет выставка современного чувашского костюма и украшений

В Чебоксарах пройдет выставка «Цветное настроение», посвященная современному чувашскому костюму и украшениям. Об этом сообщается на сайте Минкульта Чувашской Республики.

Открытие состоится 10 ноября в галерее «Серебряный век». На выставке будут представлены работы члена Союза дизайнеров России и Гильдии ремесленников Чувашии, художника-модельера Людмилы Шуркиной. В экспозицию войдут цветочные натюрморты, батик, костюмы и аксессуары в этническом стиле.

Людмила Шуркина — автор яркой коллекции современных женских платьев с чувашскими национальными мотивами, профессионально занимается росписью одежды. В активе дизайнера есть несколько престижных конкурсных наград. В их числе, например, первые места на выставке «Молодые дарования» мастеров народных художественных промыслов России и республиканском конкурсе «Лен — в товары России».

Ранее в ноябре стало известно, что в Набережных Челнах откроют посвященную Году родных языков выставку. Групповая экспозиция «Традиции и современность» появится в день ежегодной акции «Ночь искусств» в Центральной городской библиотеке. Гостями мероприятия станут заслуженные деятели искусств Татарстана Рият Мухаметдинов и Сагида Сиразиева.

