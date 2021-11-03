В Набережных Челнах откроют посвященную Году родных языков выставку

Экспозиция «Традиции и современность» появится в Центральной городской библиотеке

Групповая экспозиция «Традиции и современность» появится в Набережных Челнах в день ежегодной акции «Ночь искусств». Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, выставку, посвященную Году родных языков, откроют 3 ноября в Центральной городской библиотеке. Свои работы представят преподаватели детской художественной школы №1. Отмечается, что всего на экспозиции разместят более сорока произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Согласно материалу, гостями мероприятия станут заслуженные деятели искусств Татарстана Рият Мухаметдинов и Сагида Сиразиева, которые расскажут посетителям о секретах своего мастерства.

Помимо посещения выставки, гости смогут принять участие в поэтических чтениях, различных мастер-классах и встречах с писателями и художниками.

Ранее стало известно, что в Уфе с 22 по 26 ноября состоится III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Победитель станет обладателем редкого инструмента — скрипки работы итальянского мастера Джузеппе Педраццини 1918 года.