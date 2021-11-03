В Пскове откроют памятник Петру I

В Пскове откроют памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщает «Псковская правда».

Монумент появится 12 января 2022 года возле здания Псковской областной прокуратуры. Уточняется, что его открытие будет приурочено ко дню празднования 300-летия ведомства.

В настоящее время на территории областной прокуратуры установлена палатка, в которой специалисты трудятся над памятником. Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона, главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин заявил, что внешний вид монумента и план благоустройства сквера у здания ведомства уже утверждены и согласованы.

27 октября сообщалось, что в Пскове открылась выставка «Артруст», в экспозицию которой вошло современное церковное творчество. Представленные там работы изначально создавались для храмов, монастырей, музеев и частных коллекций. Большую часть выставки составляют иконы и фрески. Их авторы вдохновлялись традициями золотого века Древней Руси, иконопись и стенописью Москвы, Твери, Пскова и Новгорода.