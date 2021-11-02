В Чувашии открыли библиотеку нового поколения

В Чувашии, в селе Ибреси, открылась библиотека с инклюзивным творческим пространством

В рамках национального проекта «Культура» в селе Ибреси Чувашской республики открылась библиотека нового поколения с инклюзивным и технологичным творческим пространством. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, в обновленной библиотеке появились зал семейного чтения, зона коворкинга и кружок робототехники. Модернизация учреждения обошлась в десять миллионов рублей — помимо капитального ремонта здания, на эти деньги закупили несколько тысяч новых книг, гаджеты и проекторы.

Отмечается, что библиотекой пользуются около пяти тысяч человек — ее посещают не только жители села, но и всего Ибресинского района.

«Для слепых и слабовидящих у нас есть аудиоплееры, лупы с подсветкой», — добавила директор Централизованной библиотечной системы Ибресинского районарассказала Надежда Шибалова.

Ранее в октябре стало известно, что музеи и библиотеки Татарстана бесплатно получат энциклопедии о памятниках архитектуры республики. В Министерстве культуры республики прошла презентация второго тома сборника-энциклопедии об объектах культурного наследия региона издателя Алексея Тарунова. Весь тираж книг (около тысячи экземпляров) безвозмездно передадут местным библиотекам, краеведческим музеям и администрациям районов.