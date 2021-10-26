Башкирские библиотеки создадут виртуальную видео-энциклопедию

Башкирские библиотеки приступили к формированию виртуальной видео-энциклопедии «Мой Башкортостан», в которую будут включены видеоролики, снятые по семи тематическим направлениям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Курировать процесс создания видео-энциклопедии и проводить отбор лучших роликов будут семь библиотек нового поколения. В конкурсе примут участие сюжеты, посвященные башкирским писателям и поэтам, местным семейным традициям, национальной кухне, природе, художникам, элементам национального костюма, а также народным играм. Лучшие ролики планируется объединить в видео-энциклопедию в конце октября.

Новая энциклопедия, которая создается в рамках нацпроекта «Культура», поможет расширить знания об истории, искусстве и культуре республики, повысить интерес к ее историческому и культурному наследию, а также популяризировать формы и методы работы модельных библиотек.

Ранее в Уфе раскрыли подробности реставрации памятника Салавату Юлаеву. Отмечалось, что после обследования памятника было выявлено множество дефектов. В ходе реставрации их все устранят. Кроме того, монументу вернут изначальный серый цвет.