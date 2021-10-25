В Казани провели флешмоб в память о башкирском поэте Мустае Кариме

В Казани прошел литературно-музыкальный флешмоб в память о башкирском поэте Мустае Кариме

В Казани провели литературно-музыкальный флешмоб, посвященный памяти башкирского поэта и драматурга Мустая Каримова. Мероприятие прошло у памятника литератору, сообщает портал Inkazan.

В рамках флешмоба участники читали стихи Карима, играли башкирскую музыку. праздник организовали воспитанники многонациональной воскресной школы при Доме дружбы народов, воспитанники детского сада и солисты башкирского театра песни «Аҡ Тирәк».

Отмечается, что мероприятие провела общественная организация «Курултай башкир Республики Татарстан», а поддержку оказал фонд имени Мустая Карима. Организаторы праздника напомнили, что поэт был символом дружбы между республиками Татарстан и Башкирия.

«Мустай Карим является поэтом, прозаиком и драматургом, важно, чтобы казанцы смогли поближе узнать его творчество, а не только увидеть красивый монумент», — напомнил зампредседателя «Курултай башкир РТ» Тимур Юсупов.

21 октября сообщалось, что память поэта почтили в Уфе. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику писателя состоялась 20 октября в честь 102-летия со дня его рождения.