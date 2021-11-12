В Ивановской области представят новый арт-объект

В Ивановской области на выставке участников конкурса имени Л.К. Невинского представят новый арт-объект «Ноев Ковчег 2021 Пандемия. Метаморфозы». Об этом сообщает портал IvanovoNews.

Инсталляция, которая представляет собой образ времени в постоянно идущих часах и образ людей в звериных масках, появится в Шуйском историко-художественном и мемориальном музее имени М.В. Фрунзе. Экспертное жюри конкурса выберет лучших авторов в трех номинациях: «За отражение шуйских мотивов в реалистическом искусстве», «За нестандартный подход в создании художественного образа», «За лучший творческий дебют».

Известно, что в этом году на конкурс было заявлено 153 работы 73-х авторов из разных городов России.

Гости выставки также смогут оценить работы декоративно-прикладного искусства, которые находятся в музее вне конкурса: резьба по дереву, малая пластика из природных материалов.

Ранее в ноябре в Крыму установили арт-объект «Время» — инсталляцию на тему быстротечности времени, посвященную пандемии коронавируса. Мемориал, построенный в память о жертвах пандемии, открыли на площадке арт-кластера «Таврида», расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма.