Названы участники пятого раунда конкурса на самый необычный арт-объект России

9 ноября стартовал пятый раунд всероссийского конкурса по выбору уникальных народных арт-объектов страны «Туту Арт» — голосование открыто до 22:00 по московскому времени 15 ноября на официальном сайте. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За победу в следующем этапе конкурса сразятся восемь необычных объектов из разных регионов России: «Конек» из окна (Североморск, Мурманская область), Зайцы-антивандалы (Республика Карелия), остановка «Возвращайся домой» (село Пежма, Архангельская область), паровоз на даче (поселок Ульяновка, Ленинградская область), крошки-хомлины (Калининград), динозавр из запчастей (Опочка, Псковская область), подлодка «Кит» (Санкт-Петербург) и замок на Валдае (Новгородская область).

Всего в соревновании участвуют 85 претендентов на победу, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса назовут 24 января 2022 года.

Кроме того, на сайте конкурса можно посмотреть фотографии каждого объекта, узнать историю создания и необычные факты.

Ранее в ноябре был объявлен победитель четвертого раунда конкурса «Туту Арт» — им стал якутский космический корабль «Крестокрыл». Копия космического корабля X-Wing из саги «Звездные войны» набрала 31,2 процента голосов.