Якутский космический корабль вышел в финал конкурса народных арт-объектов

Якутская космический корабль «Крестокрыл» вышел в финал четвертого этапа всероссийского конкурса самых необычных арт-объектов «Туту-Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, копия космического корабля X-Wing из саги «Звездные войны», сделанная мастерами из Якутии, победила в четвертом раунде конкурса, набрав 31,2 процента голосов. Среди лидеров также оказались Сибирский Чужой из Абакана, республика Хакасия, — 23,8 процента голосов и Великан-хранитель горы из Бурятии — 17 процентов.

Отмечается, что создатель корабля Айаал Федоров и его команда работали над проектом все лето — мастерили и собирали детали, которые сделали из дерева и металла. Также косплееры уделили особое внимание к мелочам, например, «следам» от попадания бластера. Арт-объект получился лишь на 60–70 сантиметром меньше голливудского оригинала.

Космический корабль вместе с победителями прошлых раундов — деревянным самолетом из Ростовской области, парком каменного периода в Башкортостане и домом из бутылок Курской области будут участвовать в итоговом голосовании. Победитель конкурса «Туту Арт» определится 24 января 2022 года.

12 октября стало известно о начале всенародного конкурса необычных народных арт-объектов «Туту Арт», запущенного онлайн-сервисом для планирования путешествий «Туту.ру». Жителям России предложили принять участие в голосовании и выбрать самые удивительные инсталляции страны.