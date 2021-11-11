В Ижевске появился новый арт-объект

В Ижевске в парке имени Кирова появился новый арт-объект на спортивную тематику. Об этом рассказал на своей странице в Facebook генеральный директор Датабанка Андрей Пономарев.

Речь идет о бронзовой скульптуре в виде юноши, который держит в руках ракетку. На подножии установленного монумента выбита цитата американского теннисиста, первого в истории обладателя «Большого шлема» Дона Баджа: «Когда игра перестает быть забавой — вырежи струны из своей ракетки».

В подписи к публикации Пономарев предположил, что скульптура вдохновит людей «взять в руку теннисную ракетку и стать сильными, координированными, успешными».

Ранее в ноябре сообщалось, что в лесу около усадьбы Асташово Костромской области появились глаза — необычный арт-объект известной российской художницы Алисы Горшениной. Известно, что девушка прославилась работами из текстиля.