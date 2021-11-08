В Костромской области появился необычный арт-объект

В лесу около усадьбы Асташово Костромской области появились глаза — необычный арт-объект известной российской художницы. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Так, на тропе неподалеку от Асташовского терема и в дальней части маршрута, березовой роще, можно увидеть глаза — знаменитый проект уральской художницы Алисы Горшениной (Alice Hualice).

«Нам с Алисой кажется, что как-то так лес смотрит на нас — загадочно, но дружелюбно. Надеемся, с Алисиной фантазией маршрут станет еще интереснее — и зимой, и летом!» — прокомментировали новую достопримечательность организаторы проекта.

Отмечается, что Горшенина провела свою первую выставку в сентябре 2019 года в родной деревне Якшина. Тогда арт-объекты (глаза) выставлялись для показа на улицах, дворах, и в оконных проемах заброшенных изб и домов. Девушка прославилась работами из текстиля — причудливые скульптуры, наряды и маски автор шьет вручную, свой стиль она называет «нервным шитьем».

Ранее в октябре россиянам назвали главные достопримечательности Костромы. Так, путешественникам посоветовали посетить Ипатьевский монастырь и купеческие здания, например, Романовский музей, Дворянское собрание и Драматический театр.

