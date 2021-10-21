Россиянам назвали главные достопримечательности Костромы

Кострома — древний город, входящий в состав маршрута «Золотое кольцо». Здесь можно полюбоваться не только волжскими пейзажами, но и неповторимой архитектурой XIX века и веерной застройкой. Главные достопримечательности города россиянам назвали журналисты «Интерфакса».

В первую очередь, Кострома — родина династии Романовых. Именно отсюда на царство в 1613 году призвали Михаила Федоровича Романова. Сейчас Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, откуда призвали царя, открыт для посещения. Построенный в XIV веке, он известен усыпальницей бояр Годуновых, Троицким собором и палатами Романовых. Кроме того, рядом с монастырем расположен Музей деревянного зодчества.

Отмечается, что руку к генплану Костромы приложила императрица Екатерина II. И по сей день в городе сохранилась уникальная веерная застройка: от главной Сусанинской площади лучами расходятся восемь улиц.

В Костроме также есть множество образцов узнаваемой купеческой застройки: это Романовский музей, Дворянское собрание, Драматический театр. Однако главным архитектурным символом Костромы считается Пожарная каланча и расположенное рядом здание бывшей Гауптвахты.

Ранее россияне выбрали самые красивые и интересные крепости разных регионов страны. Так, большинство россиян (28 процентов) назвали Генуэзскую крепость в Судаке (Крым) самым интересным средневековым сооружением. На втором месте — форты Кронштадта в Санкт-Петербурге, их выбрали 17 процентов респондентов.