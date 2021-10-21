Побывавший в 14 российских городах сибиряк снял видео и восхитил пользователей

Побывавший в 14 городах Новосибирской области россиянин Дмитрий Гущин опубликовал видео и выложил его в YouTube, восхитив пользователей сети множеством красивых кадров. Беседуя с журналистами om1.ru, сибиряк признался, что на путешествие его вдохновило школьное задание сына.

«Сыну в школе дали такое задание: объездить 14 городов. У них в учебном заведении ведут большие проекты. Необязательные. Мы начали с ним ездить, он посетил два города, и говорит: "Все, не могу слишком далеко". А я продолжил», — рассказал собеседник издания, отметив, что на все путешествие у него ушло семь недель.

Вернувшись, мужчина смонтировал трехминутное видео, включив в него кадры, снятые во всех городах региона. Ролик привлек внимание соотечественников и те поспешили поделиться своим мнением. «Отличное видео», «Потрясающе снято, красиво и просто», «Красиво, конечно, снято, но города совершенно не раскрыты, на некоторые отведен лишь секундный кадр», «Хорошо, но мало!» — написали они в комментариях.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Александр Пластков, обошедший пешком всю страну пешком, посетил Тамбов. Отмечается, что путешественник побывал в центре города, обошел развалины исторических зданий, посетил музей имени Можарова и заглянул кафе, в котором его угостили.