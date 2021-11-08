Покрас Лампас создал цифровой арт-объект в Казани

Российский художник-каллиграф Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, представил цифровой арт-объект, созданный им в Казани. Снимки, на которых запечатлен рисунок Покраса, спроецированный на казанский мост «Миллениум», появились в его Instagram-аккаунте.

Описывая свою работу, художник объяснил, что изображенное на мосту слово «инструмент» — его попытка ответить на вопрос «В чем смысл денег?»

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«В силу своей природы произведение может существовать только в цифровом формате, что создает дополнительное ассоциативное пространство», — отмечается в комментарии к посту. Автор добавил, что его арт-объект «исследует формы и возможности интеграции каллиграфического письма в архитектуру города, изменение контекста пространства и выведение его за пределы локальной, физической и смысловой среды».

Покрас уточнил, что одна из опубликованных фотографий стала участницей благотворительного аукциона фонда «Подари жизнь» в конце сентября. По данным «Бизнес Online», NFT-аукцион собрал более 1,5 миллиона рублей.

В августе Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» создал новую арт-работу в центре Екатеринбурга. Уточнялось, что получившую название «Теория разбитых окон» (отсылка к криминологической теории, утверждающей, что мелкие правонарушения влияют на уровень преступности в целом — прим. «Ленты.ру») каллиграфию художник разместил на окне дома номер 24 на улице Пушкина.