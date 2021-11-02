В Крыму установили арт-объект в память о жертвах пандемии коронавируса

Мемориал на тему быстротечности времени открыли в арт-кластере «Таврида» в Крыму

В Крыму установили арт-объект «Время» — инсталляцию на тему быстротечности времени, посвященную пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет девятиметровых вертикальных солнечных часах из стали и алюминия длиной почти 15 метров, циферблатом которых служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо. Мемориал, построенный в память о жертвах пандемии, открыли на площадке арт-кластера «Таврида», расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма.

«Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени», — заявил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий.

По словам руководителя «Тавриды» Марии-Николь Селивановой, рядом с арт-объектом будет постоянно звучать специально записанный часовой саундтрек, в котором авторы «попытались проследить рождение жизни на земле». «Саундтрек помогает сформировать особый ореол наших волшебных часов», — заключила она.

Ранее сообщалось, что на западном берегу Крыма хотят восстановить исторический бальнеологический курорт «Мойнаки». Так, планируется комплексная реставрация «императорской» грязелечебницы, которая не функционирует и находится в заброшенном состоянии уже более 40 лет. В проект собираются вложить 30 миллиардов рублей.