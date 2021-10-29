В Крыму раскрыли два места для создания горнолыжного курорта

Власти Крыма рассматривают два места для создания горнолыжных курортов в южной части полуострова — Ай-Петри и Ангарский перевал. Об этом заявил директор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона, передает «Интерфакс».

«Работаем сейчас над темой размещения горнолыжки. У нас есть несколько вариантов. Понятно, что — Ай-Петри, но там проблемы с коммуникациями. Мы сейчас смотрим, сможем ли их быстро решить или не сможем. И второй вариант — это размещение в районе Ангарского перевала», — сказал он.

Реализация проекта может начаться уже в 2022 году, отметил Ворона.

Ранее стало известно, что на северных склонах горы Чатыр-Даг в Крыму также могут построить горнолыжный курорт. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что министерство объявило тендер, победитель которого должен будет определить климатическую и географическую возможность создания курорта. До это официальных исследований ни разу не проводились.