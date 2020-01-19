Названы самые популярные лечебные курорты в России

Лечебные курорты, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, — самые популярные в России. Об этом пишет RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.

Среди курортов в Краснодарском крае эксперты отмечают Сочи, Анапу, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты, которые расположены недалеко от Геленджика и Туапсе.

На территории Ставропольского края специалисты называют такие курортные места, как Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Кавказские Минеральные Воды.

В Крыму сотрудники института выделяют Евпаторию, Феодосию, Крымское приморье, Саки и Южный берег Крыма.

В сентябре прошлого года участники опроса туристического портала «ТурСтат» назвали лучшие горнолыжные курорты России. Первое место в рейтинге заняли курорты Красной Поляны («Роза Хутор» и «Горки Город»). За них отдали голоса 27 процентов участников опроса. На втором месте курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Волен и Яхрома), за которые проголосовали 18 процентов респондентов. Третье место поделили курорты Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай) и Алтая (Белокуриха) — они набрали по 13 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!