Названы лучшие горнолыжные курорты России

Участники опроса туристического портала «ТурСтат» назвали лучшие горнолыжные курорты России.

Первое место в рейтинге заняли курорты Красной Поляны («Роза Хутор» и «Горки Город»). За них отдали голоса 27 процентов участников опроса. На втором месте курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Волен и Яхрома), за которые проголосовали 18 процентов респондентов. Третье место поделили курорты Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай) и Алтая (Белокуриха) — они набрали по 13 процентов.

Курорты Южного Урала (Завьялиха, Солнечная долина), Среднего Урала (Гора Белая), Кемеровской области (Шерегеш), Татарстана (Свияжские холмы) и Красноярского края (Бобровый лог) набрали по 4 процента голосов. Кроме того, в опросе принимали участие курорты Башкирии (Абзаково), Чечни (Ведучи), Мурманской области (Хибины) и Кабардино-Балкарии (Эльбрус).

В июле стало известно, что в Крыму на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри могут построить горнолыжный курорт.

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