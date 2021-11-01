Вдоль озера Абрау появится новая пешеходная зона

В селе Абрау-Дюрсо появится новая пешеходная зона протяженностью почти в километр. Она пройдет вдоль озера и будет разделена на три участка. Об этом в своем Instagram сообщил глава населенного пункта Игорь Дяченко.

«Проект предполагает, что прогулочная полоса расположится вдоль живописного озера Абрау и будет разделена на три участка общей протяженностью 923,5 метра», — рассказал он, добавив, что предусмотрено укрепление береговой линии, обустройство пешеходных дорожек и освещения.

На реализацию проекта намечено чуть более года. Власти села надеются, что благоустройство привлечет в Абрау-Дюрсо больше туристов и станет новым импульсом для развития курорта.

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