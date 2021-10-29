В Магнитогорске создадут центр компетенций по промышленному туризму

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) станет амбассадором проекта развития промышленного туризма в Челябинской области. Об этом сообщила директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова на выступлении Всероссийского форума по развитию промтуризма, пишет URA.RU.
Сообщалось, на базе комбината создадут центр компетенций по промышленному туризму — площадку, на которой предприятия области смогут обмениваться опытом и узнавать о лучших практиках этого направления.
Также ММК станет местом подготовки специализированных гидов. Так, уже разработана профессиональная программа повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма».
ММК запустил экскурсии для туристов в 2018 году — с тех пор было разработано семь маршрутов как для детей, так и для взрослых. Всего комбинат посетило 17 тысяч человек. Предприятие стало лучшим объектом промышленного туризма в России.
Ранее в августе власти Дагестана решили разработать новые маршруты в сфере промышленного туризма. По словам врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмина Мерданова, путешественникам могут предложить посетить такие предприятий республики как Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин и другие.