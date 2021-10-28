В Крыму восстановят историческую грязелечебницу

Инвесторы намерены до 2024 года восстановить исторический бальнеологический курорт «Мойнаки» на западном берегу Крыма. Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым-24» генеральный директор Корпорации развития полуострова Дмитрий Ворона.

Ворона сообщил, что в проект развития санаторно-курортных локаций около грязевого озера Мойнаки в Евпатории российские инвесторы вложат около 30 миллиардов рублей. Так, планируется комплексная реставрация «императорской» грязелечебницы, которая не функционирует и находится в заброшенном состоянии уже более 40 лет.

Также на базе лечебного учреждения создадут реабилитационный центр мирового уровня с жилым массивом и социальными объектами. Комплекс будет рассчитан на 300 номеров для взрослых и 200 номеров для матерей с детьми. Кроме того, инфраструктура проекта будет приспособлена для потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее в сентябре были названы любимые места россиян для отдыха в Крыму. Первая строчка в рейтинге популярности курортов полуострова досталась Ялте, на втором месте — Феодосия, на третьем — Евпатория, на четвертом — Алушта, а замыкает пятерку лидеров Севастополь.