В Калуге открылась выставка про космос с работами местных и московских художников

В Инновационном культурном центре (ИКЦ) в Калуге 13 ноября открылась выставка «Зодчие Вавилонских башен», посвященная космосу. Об этом сообщает «Ника ТВ».

В экспозиции представлены работы московских и калужских художников. Посетители смогут увидеть инсталляции, работы с дополненной реальностью и портрет Юрия Гагарина из газетных вырезок.

Около каждого произведения расположен QR-код с аудиозаписью художника или диктора, рассказывающих о замысле автора.

Мероприятие продлится до 12 декабря.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Новицкий сфотографировал Саратов и Энгельс из космоса. Он рассказал, что Саратов является одним из крупнейших городов Поволжья и за несколько веков стал самым населенным городом России.