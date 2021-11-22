На Урале состоится выставка фото людей с нестандартной внешностью

В Центре инклюзивной культуры в поселке Верх-Нейвинский состоится выставка «История особенной красоты». Об этом сообщает уральский портал Е1.

По информации издания, экспозиция фотохудожницы Юлии Отрощенко будет посвящена людям с нестандартной внешностью и физическими особенностями, такими как инвалидность, витилиго, алопеция и детский церебральный паралич (ДЦП). Отмечается, что проект существует с 2019 года.

«Мы живем в эпоху, когда искусственно насаждаемые каноны красоты вынуждают большинство из нас жить в перманентном недовольстве собой и тем, как мы выглядим. Но красота — очень условное понятие, и подгонять себя под мерки общепринятых представлений о прекрасном — деструктивный путь», — высказалась создательница выставки.

Согласно материалу, снимки будут также сопровождаться историями из жизни героев. Отмечается, что прочитать эту информацию возможно после сканирования специальных QR-кодов. Всего в России на данный момент провели шесть экспозиций Отрощенко.

Выставка в Центре инклюзивной культуры начнется 20 ноября и будет идти до 11 декабря. На ее открытии Юлия Отрощенко прочитает бесплатную лекцию, для посещения которой необходимо зарегестрироваться.

Ранее, 17 ноября, в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана в Казани открылась выставка художника из Турции Ахмета Йешиля. Всего на экспозиции «Звуки и следы», которая проводится в России впервые, представлено 34 произведения искусства современного живописца. Посетить выставку можно до 16 января.