На фотовыставке в Татарстане покажут шедевры мусульманского искусства

В Казани, в Национальном музее Республики Татарстан, открылась фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства». Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Жителям и гостям города покажут работы фотографа Исмаила Хайкыра и искусствоведа Лилии Саттаровой — снимки делались на протяжении шести лет в разных городах Турции.

Центральная тема выставки — минбары, специальные кафедры в соборных мечетях для чтения проповеди. По словам Саттаровой, в Средневековье они символизировали духовную и политическую власть.

«Поскольку это очень символический предмет, в нем заключена огромная смысловая нагрузка. К тому же он вобрал в себя весь словарь мусульманского декора, который был выработан к XI–XII векам», — рассказала искусствовед. Она добавила, что узоры на минбарах очень причудливы и состоят из растительных и геометрических орнаментов.

Сейчас турецкие минбары являются самой многочисленной группой памятников деревянной резьбы средневекового Ближнего Востока.

Ранее, 17 ноября, в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана в Казани открылась выставка художника из Турции Ахмета Йешиля. Всего на экспозиции «Звуки и следы», которая проводится в России впервые, представлено 34 произведения искусства современного живописца. Посетить выставку можно до 16 января.