В Казани выступят поэты из Татарстана и Москвы

В Казани проведут поэтический слэм, посвященный теме любви, на котором выступят поэты из Татарстана и Москвы. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, в музыкальном концерте, который состоится 4 декабря в творческом пространстве «Синдикат», примут участие 20 человек из Казани, Иванова, Москвы, Владимира, Бугульмы и Нижнекамска. Они будут бороться за главный приз — съемку профессионального видеоарта на авторское стихотворение.

Отмечается, что мероприятие пройдет в два этапа: сначала чтение стихотворений будет сопровождаться музыкой, затем поэты выступят перед публикой с произведениями в полной тишине. Всем желающим для участия в кон курсе необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Уфе состоится Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов «Мцыри». Мероприятие состоялось 1 октября в в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. Писатели Башкортостана и Москвы провели для участников мастер-классы, прослушивание выступлений, а также экскурсии.